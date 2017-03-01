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Госдеп сообщил о прогрессе РФ в 2016 году в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

02.03.2017 21:56 ПЛН, Псков

В России в 2016 году зафиксирован прогресс в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, говорится в распространенном в четверг докладе американского госдепа.

«В 2016 году Россия стремилась улучшить свою правовую и правоприменительную базы в рамках противодействия легализации денег, полученных преступным путем, обновляя и внося поправки в ряд законов для улучшения их эффективности. В то время как отмывание денег остается серьезной проблемой для России, официальные данные указывают на некоторый прогресс», - говорится в документе, пишет «Интерфакс».

В нем говорится, что ЦБ России оценивает потери РФ через «фиктивные сделки» в $1,49 млрд в 2015 году и в $0,3 млрд в первой половине 2016 года. По словам авторов документа, речь идет о «денежных переводах средств за границу путем фиктивных сделок с ценными бумагами, выдаваемыми кредитами и переводами на зарубежные счета».

При этом в докладе подчеркивается, что в России «коррупция остается проблемой на всех правительственных уровнях и является основным источником отмывания денежных средств».

«Киберпреступность остается значимой проблемой. Российские хакеры и организованные преступные группировки продолжают работать вместе, повышая угрозы для финансового сектора. Преступные элементы используют российскую финансовую систему и иностранные юрлица для отмывания денег», - отмечается в документе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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