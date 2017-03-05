В Таиланде прооперировали черепаху, проглотившую 915 монет, брошенных в воду на счастье

Ветеринары из Чулалонгкорнского университета в Бангкоке прооперировали зеленую морскую черепаху, наглотавшуюся монет, которые люди бросают в воду на счастье, пишет «Росбалт».

Как сообщила преподаватель ветеринарного факультета Чулалонгкорнского университета Нантарика Чансы, из желудка рептилии извлекли 915 монет разного достоинства, отчеканенных в нескольких десятках стран мира. Черепаха операцию перенесла хорошо и после курса реабилитации будет выпущена в море, обещает Чансы.

25-летнюю самку черепахи в университет около месяца назад доставили таиландские военные моряки, обнаружившие ее в заброшенной запруде в провинции Чонбури. Черепаха была больна и, как показали результаты компьютерной томографии, внутри у нее хранился настоящий металлический «слиток» из множества монет общим размером примерно 20 на 20 см. Более того, в ее утробе застряли не только монеты, и но рыболовный крючок.

«Многие бросают монеты в воду на удачу. Такая, казалось бы, безобидная привычка причиняет огромный вред обитателям водоемов», - говорит Нантарика Чансы.

Историю черепахи, которую она назвала Банк, женщина рассказала на своей страничке в социальной сети Facebook. После этого ей удалось собрать пожертвования в размере около 15 тыс. батов ($428), необходимые на лечение и операцию черепахи.

Источник: Псковская Лента Новостей