Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон стал лицом Dolce & Gabbana

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон будет рекламировать парфюм от известнейшего модного бренда Dolce & Gabbana, сообщает «Росбалт».

«Джон Сноу» снимется в рекламной кампании аромата The One for Men. Видео итальянский модный дом планирует представить только осенью 2017 года.

«Кит Харингтон является идеальным воплощением мужчины Dolce&Gabbana: молодой, естественный, обаятельный, харизматичный и ни на кого не похожий. Нельзя придумать лучшее лицо для аромата The One for Men. Мы рады приветствовать его в дружной семье Dolce&Gabbana!» - говорится в официальном заявлении представителей модного бренда.

Источник: Псковская Лента Новостей