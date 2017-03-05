Сегодня: Понедельник, 06 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Будет ли светло на дорогах? Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сплошные праздники Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Александр Козловский Лучшая интерьерная печать в Пскове
Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. Как сообщает «Фонтанка», это первый российский...78



Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон стал лицом Dolce & Gabbana

06.03.2017 16:49 ПЛН, Псков

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон будет рекламировать парфюм от известнейшего модного бренда Dolce & Gabbana, сообщает «Росбалт».

«Джон Сноу» снимется в рекламной кампании аромата The One for Men. Видео итальянский модный дом планирует представить только осенью 2017 года.

«Кит Харингтон является идеальным воплощением мужчины Dolce&Gabbana: молодой, естественный, обаятельный, харизматичный и ни на кого не похожий. Нельзя придумать лучшее лицо для аромата The One for Men. Мы рады приветствовать его в дружной семье Dolce&Gabbana!» - говорится в официальном заявлении представителей модного бренда.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31