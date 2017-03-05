СМИ сообщили о гибели под Пальмирой российского спецназовца

В Нижнем Новгороде 6 марта похоронен 24-летний военнослужащий 96-й отдельной разведбригады Артем Горбунов, погибший 2 марта при штурме Пальмиры. Об этом сегодня сообщают российские СМИ со ссылкой на супругу погибшего Софью Горбунову.

По ее словам, группа, в которую входил ее муж, попала в засаду.

В Минобороны изданию затруднились оперативно подтвердить или опровергнуть сообщения о смерти Горбунова. В штабе 96-й бригады (расквартирована в Сормово) от комментариев отказались.

По сообщению «Ленты.Ру», Минобороны официально признало гибель 27 российских военнослужащих в Сирии.

Последнее сообщение относится к 20 февраля, когда было объявлено о гибели четырех и ранениях еще двух военных в результате подрыва автомобиля в провинции Хомс. Именно в этом инциденте получил тяжелые ранения генерал-майор Петр Милюхин.

Источник: Псковская Лента Новостей