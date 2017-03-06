Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей

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Михаил Брячак: Многие из тех, кто были рады пожать руку Михаилу Гавунасу, сейчас громче всех говорят «Держи вора»18
Руководитель палаты депутатов партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак не уверен, что губернатор Андрей Турчак не будет отстранен от должности до выборов12
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В Псковском филиале Академии ФСИН чествовали курсантов – призеров спортивных состязаний в Псковской области
Команда великолукского лицея № 11 стала победителем городского этапа всероссийского турнира «Белая ладья»1