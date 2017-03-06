Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал арест бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслава Варчука, подозреваемого в получении взятки. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказала представитель суда.

Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.

Ранее по данному делу был арестован другой фигурант - Александр Костин. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Как считает следствие, Костин получил взятку в 10 млн рублей в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 млн рублей.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД.

Источник: Псковская Лента Новостей