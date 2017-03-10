Путин анонсировал проведение перекрестного года культуры и туризма России и Турции

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Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
Россия и Турция в 2019 году проведут перекрестные года культуры и туризма, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Хорошие возможности для дальнейшего развития имеют и гуманитарные связи: на 2019 год запланировано проведение в России и Турции перекрестного Года культуры и туризма», - сказал В.Путин, сообщает «Интерфакс».
Источник: Псковская Лента Новостей