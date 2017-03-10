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Путин анонсировал проведение перекрестного года культуры и туризма России и Турции

10.03.2017 17:26 ПЛН, Псков

Россия и Турция в 2019 году проведут перекрестные года культуры и туризма, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Хорошие возможности для дальнейшего развития имеют и гуманитарные связи: на 2019 год запланировано проведение в России и Турции перекрестного Года культуры и туризма», - сказал В.Путин, сообщает «Интерфакс».

Источник: Псковская Лента Новостей



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