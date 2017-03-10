Сегодня: Суббота, 11 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Участки на берегу реки Великой Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. Как сообщает «Фонтанка», это первый российский...78



СМИ узнали о расследовании вмешательства РФ в выборы США особым отделом ФБР

11.03.2017 13:25 ПЛН, Псков

Контрразведывательный департамент ФБР будет вести расследование по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации, пишет «Интерфакс».
 
Данная деятельность будет проходить в форме «стандартного контрразведывательного расследования», отметил источник.
 
В расследовании будут задействованы около 20 человек. Они не будут сильно ограничены во времени и в основном сконцентрируются на общении с интересующими ФБР лицами. В этом деле задействовано на 5-10 агентов меньше, чем в расследовании дела об электронной почте бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.
 
В то же время, отметил источник, данный факт отнюдь не означает, что дело о влиянии РФ на выборы не представляет интерес для американской администрации.
 
CNN напоминает, что контрразведывательный департамент ФБР занимается защитой секретной информации разведывательного сообщества США и наиболее современных технологий, используемых федеральными властями и частным сектором, борьбой со шпионажем, в том числе в киберпространстве, а также предотвращением попадания оружия массового уничтожения в руки врагов США.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31