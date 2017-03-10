СМИ узнали о расследовании вмешательства РФ в выборы США особым отделом ФБР

Контрразведывательный департамент ФБР будет вести расследование по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации, пишет «Интерфакс».

Данная деятельность будет проходить в форме «стандартного контрразведывательного расследования», отметил источник.

В расследовании будут задействованы около 20 человек. Они не будут сильно ограничены во времени и в основном сконцентрируются на общении с интересующими ФБР лицами. В этом деле задействовано на 5-10 агентов меньше, чем в расследовании дела об электронной почте бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

В то же время, отметил источник, данный факт отнюдь не означает, что дело о влиянии РФ на выборы не представляет интерес для американской администрации.

CNN напоминает, что контрразведывательный департамент ФБР занимается защитой секретной информации разведывательного сообщества США и наиболее современных технологий, используемых федеральными властями и частным сектором, борьбой со шпионажем, в том числе в киберпространстве, а также предотвращением попадания оружия массового уничтожения в руки врагов США.

Источник: Псковская Лента Новостей