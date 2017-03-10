Турецкий порт прекратил принимать паромы из Крыма и Севастополя

В течение двух последних недель в турецком городе Зонгулдаке не могут пришвартоваться любые паромы и корабли, прибывшие из Крыма. Это касается как кораблей «Крымского морского агентства», так и турецких судов с турецкими экипажами, сообщает издание Deniz Haber.

Как пишет «Росбалт», торговля с Севастополем фактически остановлена, добавил глава турецкой компании Selin Global Foreign Trade Арзыгул Каймакчи. «Единственная причина, почему мы не можем разгружаться, заключается в том, что корабль прибыл из Крыма», - заявил бизнесмен. По его словам, никаких официальных документов по этому поводу нет, а недопуск в порты чиновники объяснили отсутствием у экипажей документа Port of Clearance, подтверждающего таможенное оформление товаров.

Директор паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов также подтвердил наличие проблем с паромным сообщением между Севастополем и Зонгулдаком. Он отметил, что турецкий порт принимает корабли из Новороссийска, но не пускает паромы из Севастополя. Гвоздилов уверен, что связано это с тем, что Турция не признает Крым. Гвоздилов предлагает активизировать переговоры по этому поводу с турецкой стороной или организовать транзитный заход в порт Краснодарского края.

Источник: Псковская Лента Новостей