Сегодня: Суббота, 11 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Участки на берегу реки Великой Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. Как сообщает «Фонтанка», это первый российский...78



В Канаде полицейский застрелили россиянина

11.03.2017 15:00 ПЛН, Псков

55-летний россиянин Виталий Савин был застрелен полицейским канадского города Эдмонтона. Применить оружие правоохранителю пришлось после того, как гражданин России напал на него с ножом, сообщает CBC News со ссылкой на источники.
 
По данным СМИ, трагедия разыгралась 9 марта. Полиция получила вызов о водителе, нарушившем ПДД, пишет «Росбалт». Как только правоохранители подошли к машине подозреваемого и мужчина вышел из салона, между ними произошла потасовка. Савин напал на полицейских с ножом, после чего в подозреваемого выстрелили. Россиянин скончался на месте.
 
В настоящее время идет расследование инцидента.
 
По данным СМИ, россиянин работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда, однако поддерживал контакт с семьей и друзьями из России. Его последним постом в Facebook была запись с текстом: «Россия всех победит!».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31