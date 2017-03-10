В Канаде полицейский застрелили россиянина

55-летний россиянин Виталий Савин был застрелен полицейским канадского города Эдмонтона. Применить оружие правоохранителю пришлось после того, как гражданин России напал на него с ножом, сообщает CBC News со ссылкой на источники.

По данным СМИ, трагедия разыгралась 9 марта. Полиция получила вызов о водителе, нарушившем ПДД, пишет «Росбалт». Как только правоохранители подошли к машине подозреваемого и мужчина вышел из салона, между ними произошла потасовка. Савин напал на полицейских с ножом, после чего в подозреваемого выстрелили. Россиянин скончался на месте.

В настоящее время идет расследование инцидента.

По данным СМИ, россиянин работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда, однако поддерживал контакт с семьей и друзьями из России. Его последним постом в Facebook была запись с текстом: «Россия всех победит!».

Источник: Псковская Лента Новостей