Премьер Латвии призвал не посещать мероприятия в память о легионерах СС в Риге

Интерактив
Политика
Алексей Малов надеется, что проект «Гордума-online» поможет «затащить» в избирательный процесс адекватных людей 20
Андрей Царев о выборах в Псковскую городскую Думу: Этот тот случай, когда много информации не бывает4
Недвижимость
Псковичам предоставлена возможность одновременной подачи документов на регистрацию прав и кадастровый учет на сайте Росреестра
Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3