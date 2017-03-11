Сегодня: Суббота, 11 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. Как сообщает «Фонтанка», это первый российский...78



Премьер Латвии призвал не посещать мероприятия в память о легионерах СС в Риге

11.03.2017 15:34 ПЛН, Псков

Премьер Латвии Марис Кучинскис (СЗК) не планирует участвовать 16 марта в мероприятиях в память о легионерах СС у памятника Свободы в Риге и призывает к этому других министров, сообщил в субботу агентству BNS пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.
 
Как пишет «Интерфакс», большинство министров национального объединения «Все для Латвии!» - «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы «в свободное от работы время».
 
В 2014 году намерение участвовать в шествии в честь дня легионеров СС стоило должности тогдашнему министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису, которого глава правительства Лаймдота Страуюма попросила оставить пост.
 
Сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш сообщил, что члены партии сами решат, как почтить память павших солдат, и ни о каких общих действиях в этот день договоренностей нет.
 
16 марта в Латвии отмечается как день Латвийского легиона Ваффен СС. Согласно официальной трактовке истории Латвии, легионеры из 15-ой и 19-ой дивизий СС воевали против советской оккупации за свободу страны. В их состав входили около 140 тысяч человек.
 
Латвийский легион был сформирован в феврале 1943 года, а 16 марта 1944 года он вступил в бои против советских войск в районе Опочки у реки Великая.
 
Проводимые ежегодно 16 марта в Латвии мероприятия вызывают широкий резонанс как в местных, так и в зарубежных СМИ. Антифашистские организации считают, что возложение в Риге цветов к памятнику Свободы в день памяти легионеров является прославлением нацизма.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31