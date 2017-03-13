Сегодня: Вторник, 14 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Участки на берегу реки Великой Vesta в марте от 515 900 рублей Псков-ЭКСПО Сергей Стиллавин меняет профессию Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Российский генерал, принимавший парад на 850-летии Великих Лук, получил тяжелое ранение в боях за Пальмиру

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. Как сообщает «Фонтанка», это первый российский...78



Суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе

14.03.2017 12:12 ПЛН, Псков

Европейский суд в Люксембурге разрешил работодателям запрещать сотрудницам-мусульманкам носить на рабочем месте хиджаб, сообщает Meduza.

Такое решение высшая судебная инстанция ЕС вынесла по иску двух жительниц Франции и Бельгии, которые были уволены за отказ не носить хиджабы на работе.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31