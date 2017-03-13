Суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе

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Иван Цецерский о праймериз в Псковскую городскую Думу: Никаких преференций, все будут в равных условиях2
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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«Открытка» всем«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Итак, в Пскове тоже появилось отделение «Открытой России». На мой взгляд, это хорошо – я всячески поддерживаю...
Европейский суд в Люксембурге разрешил работодателям запрещать сотрудницам-мусульманкам носить на рабочем месте хиджаб, сообщает Meduza.
Такое решение высшая судебная инстанция ЕС вынесла по иску двух жительниц Франции и Бельгии, которые были уволены за отказ не носить хиджабы на работе.
Источник: Псковская Лента Новостей