Вышел фильм CNN о Путине «Самый могущественный человек в мире»

Американский телеканал CNN вечером в понедельник, 13 марта, показал документальный фильм, снятый известным журналистом Фаридом Закарией, о президенте России Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек в мире». Как сообщает NEWSru.com, в картине продолжительностью около часа Закария рассказал о страхе Путина перед «народным восстанием», о тотальном контроле президента над Россией и о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США.

Фильм начинается с показательного эпизода, оказавшего, по мнению автора, большое влияние на формирование политических принципов Путина. Фарид Закария рассказал, как во время службы в Дрездене 37-летний сотрудник КГБ Путин 5 декабря 1989 года оказался один на один с собирающейся штурмовать здание резидентуры КГБ разъяренной толпой. Путин позвонил в Москву за инструкциями, однако там ему велели действовать по своему усмотрению.

Сначала Путин сжег тысячи секретных документов КГБ в качестве меры предосторожности, после чего вышел на улицу и предупредил окружившую здание толпу, что внутри находится охрана, которая готова открыть огонь, рассказал в своем фильме Закария. Блеф сработал, толпа разошлась.

Это событие, по версии главного редактора журнала The New Yorker Дэвида Ремника, оказало большое влияние на дальнейшую жизнь Путина, и теперь он больше всего боится «народного восстания». Как сказала в интервью для фильма российская и американская журналистка, бывший директор русской службы радио «Свобода», автор книги о Путине Маша Гессен, этот страх он подавляет при помощи абсолютной власти. В результате Путин получил полный контроль над своей страной, отметила она.

В фильме рассказывается и об отношениях России в лице Владимира Путина и США - от «взаимной любви» с периода президентства Джорджа Буша-младшего до полного их охлаждения при Бараке Обаме. Начало напряженного противостояния России и США во времена правления Обамы показано через призму отношений Путина и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Как заявил Дэвид Ремник в фильме, Путин ненавидел Клинтон.

По версии автора картины, эта ненависть объясняется тем, что Клинтон поддержала массовые протесты в России, высказав сомнения в том, что выборы в Госдуму в декабре 2011 года были «свободными и справедливыми». А между тем время, когда Путин претендовал на третий срок, было весьма тревожным, если вспомнить об арабской весне - волне демонстраций и путчей, проходивших на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2011 году.

Как считает Фарид Закария, вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, где Клинтон была одним из кандидатов на высший пост, стало местью Путина, который постарался пресечь ей путь к власти. О своей «абсолютной уверенности» в том, что Россия вмешивалась в выборы, в фильме говорит экс-руководитель ЦРУ и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс. В итоге выборы в США «пошли по сценарию Путина», резюмирует Закария.

В фильме помимо Гейтса и Маши Гессен появляется и сооснователь инвестиционной компании Hermitage Capital Билл Браудер, заочно осужденный в России на девять лет лишения свободы и утверждающий, что состояние Путина достигает 200 млрд долларов.

В фильм включены и отрывки из интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которое еще до выхода фильма анонсировали российские СМИ. Накануне представитель Кремля назвал позитивным тот факт, что в фильме CNN российской стороне дали высказать свою позицию, несмотря на общий критический настрой авторов по отношению к России. Комментируя анонс картины, Песков также заявил, что «фильм, судя по всему, сделан с критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и нашего президента».

Песков в фильме повторяет те же высказывания, которые он озвучивал раньше, - к примеру, он говорит о том, что представители российской власти не сотрудничали с помощниками Дональда Трампа во время президентской гонки в США. Он также отметил, что российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк не обсуждал с представителями кандидатов на пост президента США ход выборов.

Объясняя название фильма в комментарии для CNN, Закария поясняет, что власть главы государства определяется как силой страны, так и способностью лидера осуществлять эту власть в одностороннем порядке, без оглядки на другие институты, партии и политические силы. Учитывая эти два показателя, легко понять, почему Путин оказался в числе самых могущественных людей мира, пояснил он.

Подводя итоги в своем фильме, Закария отмечает, что влияние Путина связано не только с его популярностью, но еще и с тем, что он «понимает Россию и понимает мир», а также умеет «асимметрично» использовать силу. «Владимир Путин хорошо нас понимает. Вопрос состоит в том, понимаем ли его мы и Дональд Трамп», - заключает автор.

Источник: Псковская Лента Новостей