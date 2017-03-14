Проездные билеты Петербурга и Москвы решили объединить

Происшествия
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|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Электронные проездные билеты Санкт-Петербурга («Подорожник») и Москвы («Тройка») будут объединены в мае 2017 года.Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Елена Осинцева.
«В мае этого года введем возможность проезда в пригородных электричках по карте «Подорожник», а также будут соединены карты «Подорожник» и «Тройка», — сказала она.
Как отмечает «Газета.Ру», единый электронный проездной «Подорожник» дает возможность совершать поездки на городском наземном и подземном пассажирском транспорте Петербурга в пределах фиксированной суммы с возможностью внесения разных типов проездных.
При этом на московский проездной «Тройка» также можно записать все виды билетов.
Источник: Псковская Лента Новостей