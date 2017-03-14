Президент одобрил переход военных подразделений Южной Осетии в ВС России

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|Илья Петров (другие записи автора)
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Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства о подписании соглашения о порядке вхождения отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение правительства России о подписании Соглашения между Россией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетии в состав Вооруженных сил России», — говорится в распоряжении.
Также Путин распорядился поручить Минобороны России провести с участием МИДа переговоры с югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени России, «разрешив вносить в его проект, одобренный правительством России, изменения, не имеющие принципиального характера».
Как отмечает «Газета.Ру», ранее сообщалось, что кабмин одобрил переход части ВС Южной Осетии в состав ВС России.
Источник: Псковская Лента Новостей