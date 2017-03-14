Сегодня: Вторник, 14 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию Псков-ЭКСПО Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Vesta в марте от 515 900 рублей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Вышел фильм CNN о Путине «Самый могущественный человек в мире»

Вышел фильм CNN о Путине «Самый могущественный человек в мире»

Американский телеканал CNN вечером в понедельник, 13 марта, показал документальный фильм, снятый известным журналистом Фаридом Закарией, о президенте России Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек...15



Джигурду лишили гражданства ДНР

14.03.2017 19:37 ПЛН, Псков

Российский актер и шоумен Никита Джигурда более не является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды», - заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции во вторник, сообщает «Интерфакс».

Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке.

«Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР», - сказал Захарченко.

Около недели назад Джигурда сообщил журналистам, что получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. На церемонии вручения паспорта актер заявил, что гордится тем, что стал гражданином Донецкой республики.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 9 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31