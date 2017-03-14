Джигурду лишили гражданства ДНР

Происшествия
Администрация Пскова направила в полицию заявление с просьбой привлечь к ответственности участников драки в Детском парке12
|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Российский актер и шоумен Никита Джигурда более не является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды», - заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции во вторник, сообщает «Интерфакс».
Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке.
«Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР», - сказал Захарченко.
Около недели назад Джигурда сообщил журналистам, что получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. На церемонии вручения паспорта актер заявил, что гордится тем, что стал гражданином Донецкой республики.
Источник: Псковская Лента Новостей