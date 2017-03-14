Владимир Путин: Дмитрия Медведева не уберегли

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|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заболел. Об этом сообщил во вторник, 14 марта, президент России Владимир Путин.
«Мы начнем с некоторых оперативных вопросов. Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел», - цитирует президента пресс-служба Кремля, пишет «Деловой Петербург».
Премьер пропустил совещание у президента. По данным издания Life, он также не приехал на встречу с «Единой Россией» и отменил встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном.
Оппозиционер Алексей Навальный, который на прошлой неделе опубликовал громкое расследование, касающееся имущества премьера, сыронизировал по поводу болезни премьера.
«Медведев заболел гриппом. Ну пусть пьет арбидол и кагоцел, которые его правительство заставляет закупать государственные больницы. Поможет», - написал Навальный в Twitter.
В частности, в расследовании сообщалось, что миллиардер Алишер Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с домом общей стоимостью около 5 млрд рублей. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального расценил такой подарок как взятку. Директор ФБК Роман Рубанов попросил Следственный комитет России (СКР) завести на премьера и бизнесмена уголовные дела о взяточничестве.
Источник: Псковская Лента Новостей