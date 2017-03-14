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Владимир Путин: Дмитрия Медведева не уберегли

14.03.2017 20:00 ПЛН, Псков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заболел. Об этом сообщил во вторник, 14 марта, президент России Владимир Путин.

«Мы начнем с некоторых оперативных вопросов. Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел», - цитирует президента пресс-служба Кремля, пишет «Деловой Петербург».

Премьер пропустил совещание у президента. По данным издания Life, он также не приехал на встречу с «Единой Россией» и отменил встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Оппозиционер Алексей Навальный, который на прошлой неделе опубликовал громкое расследование, касающееся имущества премьера, сыронизировал по поводу болезни премьера.

«Медведев заболел гриппом. Ну пусть пьет арбидол и кагоцел, которые его правительство заставляет закупать государственные больницы. Поможет», - написал Навальный в Twitter.

В частности, в расследовании сообщалось, что миллиардер Алишер Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с домом общей стоимостью около 5 млрд рублей. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального расценил такой подарок как взятку. Директор ФБК Роман Рубанов попросил Следственный комитет России (СКР) завести на премьера и бизнесмена уголовные дела о взяточничестве.

Источник: Псковская Лента Новостей



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