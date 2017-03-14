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ДНР начала поставки угля в Россию

14.03.2017 20:52 ПЛН, Псков

Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) начала экспорт угля на территорию России. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко.
 
"Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в Россию", - приводит его слова Lenta.Ru.
 
В конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с неподконтрольными Киеву территориями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сначала соответствующие действия объяснялись необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем, однако позже было выдвинуто требование прекратить все торговые связи с неподконтрольными территориями. В результате произошедшего Украины столкнулась с дефицитом угля. В середине февраля на месяц был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Позже были заблокированы несколько автомобильных дорог.
27 февраля главы ДНР и ЛНР выступили с совместным заявлением и заявили о введении с 1 марта внешнего управления на всех работающих в провозглашенных республиках украинских предприятиях ради поддержания их деятельности и сохранения рабочих мест.
 
Кроме того, отмечалось в заявлении, провозглашенные республики прекращают поставлять уголь на Украину, так как для этого нет ни возможности, ни схемы оплаты и будут "перестраивать все производственные процессы (республик) и ориентировать их на рынок России и других стран".

Источник: Псковская Лента Новостей



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