ДНР начала поставки угля в Россию

Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) начала экспорт угля на территорию России. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

"Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в Россию", - приводит его слова Lenta.Ru.

В конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с неподконтрольными Киеву территориями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сначала соответствующие действия объяснялись необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем, однако позже было выдвинуто требование прекратить все торговые связи с неподконтрольными территориями. В результате произошедшего Украины столкнулась с дефицитом угля. В середине февраля на месяц был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Позже были заблокированы несколько автомобильных дорог.

27 февраля главы ДНР и ЛНР выступили с совместным заявлением и заявили о введении с 1 марта внешнего управления на всех работающих в провозглашенных республиках украинских предприятиях ради поддержания их деятельности и сохранения рабочих мест.

Кроме того, отмечалось в заявлении, провозглашенные республики прекращают поставлять уголь на Украину, так как для этого нет ни возможности, ни схемы оплаты и будут "перестраивать все производственные процессы (республик) и ориентировать их на рынок России и других стран".

Источник: Псковская Лента Новостей