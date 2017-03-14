Полицейские сняли волейболиста с рейса из-за длинных ног

Волейболист команды «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров не смог вылететь из Самары в Москву из-за инцидента на борту лайнера авиакомпании «Победа».

Игрок с ростом 215 см поменялся местами с другим пассажиром, чтобы вытянуть ноги в проход, что не понравилось экипажу, сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на директора «Факела» Николая Капранова.

Вылет задержали на 40 минут, а на борт вызвали полицейских. Они и вывели Кимерова из самолета.

Источник: Псковская Лента Новостей