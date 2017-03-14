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Полицейские сняли волейболиста с рейса из-за длинных ног

14.03.2017 21:34 ПЛН, Псков

Волейболист команды «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров не смог вылететь из Самары в Москву из-за инцидента на борту лайнера авиакомпании «Победа».
 
Игрок с ростом 215 см поменялся местами с другим пассажиром, чтобы вытянуть ноги в проход, что не понравилось экипажу, сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на  директора «Факела» Николая Капранова.
 
Вылет задержали на 40 минут, а на борт вызвали полицейских. Они и вывели Кимерова из самолета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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