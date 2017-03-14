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Сторонник ИГ планировал взорвать пояс смертника во время праздничных гуляний в Москве 8 марта

15.03.2017 08:59 ПЛН, Псков

Террористы планировали устроить атаку в Москве на 8 марта. Об этом «Известиям» сообщили источники в одной из силовых структур.

По информации издания, сторонник ИГ (запрещенная в России террористическая организация) планировал самоподрыв во время праздничных гуляний. Бомбу преступник должен был получить от членов местных так называемых «спящих ячеек», в которые входят мигранты, не сумевшие обустроиться в России.

Как сообщили источники, 23-летний гражданин Таджикистана Изатило М. был задержан в одном из аэропортов Москвы в начале марта. Он прибыл в РФ из турецкого Стамбула, ранее границу России не пересекал. В ходе следственных мероприятий, Изатило М. признался, что планировал взорвать себя в ходе празднования в Москве 8 марта. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что гражданин Таджикистана ранее воевал в Сирии.

В настоящее время оперативная группа устанавливает личности пособников террориста. Сам Изатило М. передан таджикским правоохранителям.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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