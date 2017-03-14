Сторонник ИГ планировал взорвать пояс смертника во время праздничных гуляний в Москве 8 марта

|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Террористы планировали устроить атаку в Москве на 8 марта. Об этом «Известиям» сообщили источники в одной из силовых структур.
По информации издания, сторонник ИГ (запрещенная в России террористическая организация) планировал самоподрыв во время праздничных гуляний. Бомбу преступник должен был получить от членов местных так называемых «спящих ячеек», в которые входят мигранты, не сумевшие обустроиться в России.
Как сообщили источники, 23-летний гражданин Таджикистана Изатило М. был задержан в одном из аэропортов Москвы в начале марта. Он прибыл в РФ из турецкого Стамбула, ранее границу России не пересекал. В ходе следственных мероприятий, Изатило М. признался, что планировал взорвать себя в ходе празднования в Москве 8 марта. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что гражданин Таджикистана ранее воевал в Сирии.
В настоящее время оперативная группа устанавливает личности пособников террориста. Сам Изатило М. передан таджикским правоохранителям.
Источник: Псковская Лента Новостей