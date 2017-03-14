России надо отказаться от участия в «Евровидении-2017» - Кобзон

Российской певице Юлии Самойловой надо отказаться ехать на «Евровидение» в Киев, так же как и США в свое время отказались участвовать в Олимпиаде в Москве в 1980 году, заявил «Интерфаксу» первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон.

«Не нужно России принимать участие в Евровидении-2017. Америка в 80-м году не участвовала в Олимпийских Играх - ничего не потеряла, и мы ничего не потеряем от того, что не дадим русофобам повод издеваться над Россией», - сказал И.Кобзон в среду.

Он еще раз подчеркнул, что «не посоветовал бы Самойловой ехать, и дело не в угрозе разбирательства с правоохранительными органами Украины».

По мнению И.Кобзона, участие Е.Самойловой в Евровидении - «это лишний повод мракобесам-националистам ерничать по поводу России».

Россию на Евровидении-2017 будет представлять Ю.Самойлова с песней «Flame is Burning». Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Служба безопасности Украины накануне сообщила, что проверит достоверность информации о визитах Ю.Самойловой в Крым и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

Госсекретарь министерства информационной политики Украины Артем Биденко, со своей стороны, заявил, что министерство изучает информацию о выступлении Ю.Самойловой в Крыму.

В свою очередь, народный депутат Украины от фракции «Народный фронт», советник министра внутренних дел Антон Геращенко высказал мнение, что украинская сторона может позволить Ю.Самойловой прибыть на Украину, но за посещение Крыма ей придется ответить по украинским законам.

Источник: Псковская Лента Новостей