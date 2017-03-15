Сегодня: Четверг, 16 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Vesta в марте от 515 900 рублей Лучшая интерьерная печать в Пскове
В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование «Stratcom смеется: в поисках аналитической основы». Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем российская юмористическая передача КВН названа «инструментом политической...



Россияне поставили рекорд по одобрению Крыма в составе РФ

16.03.2017 08:50 ПЛН, Псков

В 2017 году число жителей России, воспринимающих Крым как часть страны и одобряющих решение о воссоединении полуострова с РФ, увеличилось до рекордного уровня - 97% респондентов, опрошенных в ходе соцопроса ВЦИОМа, пишут «Известия»

Только 2% участников опроса заявили, что отказываются воспринимать полуостров как часть РФ, еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 78% опрошенных россиян уверены, что вхождение Крыма в состав России сыграло исключительно положительную роль (для сравнения: в прошлом году такого мнения придерживались только 60% респондентов).

Более того, 89% участников опроса заявили, что воссоединение Крыма с РФ пошло на пользу и самим крымчанам. Только 5% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 6% затруднились дать ответ.

Что касается финансирования Крыма и Севастополя, то большинство респондентов - 84% - считают необходимым осуществлять его на общих основаниях, наравне с остальными российскими регионами, а 10% предложили выделять им больше средств из бюджета. Кроме того, 3% опрошенных заявили, что в финансировании Севастополя и Крыма вообще нет необходимости.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов, анализируя «крымские» опросы последних лет, отметил изменение в отношении россиян к вхождению полуострова в состав РФ — из эмоционального оно перешло в осознанное. Число респондентов, ратующих за финансовую помощь Крыму и Севастополю, снизилось на фоне экономического кризиса, но в целом «не наблюдается абсолютно никаких движений в сторону возвращения их Украине».

По словам вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, россияне перестали ассоциировать Крым и Севастополь с проблемами или угрозами, осознав их как «привычные» регионы страны (с этим, считает эксперт, связано и изменение общественного мнения о финансировании новых субъектов).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31