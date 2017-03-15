Россияне поставили рекорд по одобрению Крыма в составе РФ

В 2017 году число жителей России, воспринимающих Крым как часть страны и одобряющих решение о воссоединении полуострова с РФ, увеличилось до рекордного уровня - 97% респондентов, опрошенных в ходе соцопроса ВЦИОМа, пишут «Известия».

Только 2% участников опроса заявили, что отказываются воспринимать полуостров как часть РФ, еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 78% опрошенных россиян уверены, что вхождение Крыма в состав России сыграло исключительно положительную роль (для сравнения: в прошлом году такого мнения придерживались только 60% респондентов).

Более того, 89% участников опроса заявили, что воссоединение Крыма с РФ пошло на пользу и самим крымчанам. Только 5% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 6% затруднились дать ответ.

Что касается финансирования Крыма и Севастополя, то большинство респондентов - 84% - считают необходимым осуществлять его на общих основаниях, наравне с остальными российскими регионами, а 10% предложили выделять им больше средств из бюджета. Кроме того, 3% опрошенных заявили, что в финансировании Севастополя и Крыма вообще нет необходимости.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов, анализируя «крымские» опросы последних лет, отметил изменение в отношении россиян к вхождению полуострова в состав РФ — из эмоционального оно перешло в осознанное. Число респондентов, ратующих за финансовую помощь Крыму и Севастополю, снизилось на фоне экономического кризиса, но в целом «не наблюдается абсолютно никаких движений в сторону возвращения их Украине».

По словам вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, россияне перестали ассоциировать Крым и Севастополь с проблемами или угрозами, осознав их как «привычные» регионы страны (с этим, считает эксперт, связано и изменение общественного мнения о финансировании новых субъектов).

Источник: Псковская Лента Новостей