Число лиц, получивших паспорт РФ через брак, выросло в 51 раз за 7 лет

По данным миграционных служб, в РФ с 2009 года в 51 раз выросло число лиц, получивших гражданство благодаря браку с россиянами: с 683 человек в 2009 году до почти 35 тыс. в 2016 году, сообщает газета «Известия».

По словам завсектором лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, в стране развился бизнес по содействию в заключении брака с гражданином России. При этом не существует системы проверки браков на «подлинность».

«У нас никому нет до этого дела. Учитывая, что механизмы включения в госпрограмму и процедуры получения РВП не вполне прозрачны, можно предположить, что фиктивные браки интегрированы в общую систему получения российского гражданства. В условиях дефицита обязательно возникает теневая сторона вопроса», - отметила эксперт.

Также увеличилось количество новых граждан, участвовавших в программе переселения соотечественников. Таким образом в 2016 году получили гражданство почти 150 тыс. мигрантов, что в 41 раз больше, чем в 2009 году.

Источник: Псковская Лента Новостей