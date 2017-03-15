Число лиц, получивших паспорт РФ через брак, выросло в 51 раз за 7 лет

Происшествия
Следователи в Псковской области проводят проверку по сообщению об отказе выезда медиков к пожилой женщине, которая в итоге скончалась26
Подозреваемый в мошенничестве с билетами на представление «Дед мороз. Начало...» в Пскове переведен в разряд потерпевших
Политика
Избранный от «Яблока» глава Дедовичского района Игорь Гуменюк будет участвовать в праймериз «Единой России»36
Фестивали
НОВОСТИ
Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах3