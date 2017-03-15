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В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование «Stratcom смеется: в поисках аналитической основы». Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем российская юмористическая передача КВН названа «инструментом политической...



В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

16.03.2017 08:56 ПЛН, Псков

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование «Stratcom смеется: в поисках аналитической основы». Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем российская юмористическая передача КВН названа «инструментом политической стратегической коммуникации». «КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем», - говорится в документе.

Заказчиком исследования выступило Министерство обороны Латвии. Оно основывается на анализе выступлений команды из Москвы «Парапапарам», которая представляет МГИМО, на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах.

После публикации официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что аналитики НАТО могут причислить «кэвээнщиков» Михаила Галустяна и Александра Ревву к информационно-стратегическим подрывникам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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