Бывший сотрудник Полиции безопасности Эстонии осужден за хранение дома секретных документов

В Эстонии за нарушение закона о государственной тайне к двум годам и шести месяцам осужден бывший сотрудник полиции безопасности Юрий Фигловский.

Из них шесть месяцев составляет срок реального тюремного заключения, оставшуюся часть он будет отбывать условно, сообщил в четверг сайт телерадиовещания ERR.

В октябре 2017 года Ю.Фигловский был задержан по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне. Его обвинили в том, что он хранил у себя дома документы под грифом «секретно», создав тем самым возможность для доступа к ним посторонних лиц.

15 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд своим указом лишила его государственной награды - Ордена Креста V степени. Он был награжден им в 2006 году за борьбу с организованной преступностью на Северо-востоке Эстонии, где проживает преимущественно русскоговорящее население.

Источник: Псковская Лента Новостей