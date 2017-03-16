Бывший сотрудник Полиции безопасности Эстонии осужден за хранение дома секретных документов

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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
В Эстонии за нарушение закона о государственной тайне к двум годам и шести месяцам осужден бывший сотрудник полиции безопасности Юрий Фигловский.
Из них шесть месяцев составляет срок реального тюремного заключения, оставшуюся часть он будет отбывать условно, сообщил в четверг сайт телерадиовещания ERR.
В октябре 2017 года Ю.Фигловский был задержан по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне. Его обвинили в том, что он хранил у себя дома документы под грифом «секретно», создав тем самым возможность для доступа к ним посторонних лиц.
15 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд своим указом лишила его государственной награды - Ордена Креста V степени. Он был награжден им в 2006 году за борьбу с организованной преступностью на Северо-востоке Эстонии, где проживает преимущественно русскоговорящее население.
Источник: Псковская Лента Новостей