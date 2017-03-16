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Более трети немцев и итальянцев считают Крым частью России

16.03.2017 13:25 ПЛН, Псков

Более трети немцев (36%) и итальянцев (34%) считают Крым частью России, показали результаты опроса Sputnik.Мнения. Так же думают примерно четверть британцев (26%) и американцев (23%) и пятая часть (20%) опрошенных французов. Опрос проведен компанией TNS Global для информационного агентства и радио Sputnik.

В целом число респондентов, убежденных в принадлежности Крыма России, примерно равно числу придерживающихся противоположного мнения, и только во Франции больше тех, кто не считает полуостров российской территорией.

Чаще других Крым называют российским немцы, в основном молодежь. Во Франции, напротив, это мнение разделяют преимущественно люди старшего поколения - так высказалась почти треть респондентов старше 55 лет.

При этом 51% американцев и 48% французов, 44% британцев, 34% итальянцев и 23% немцев затруднились определить принадлежность Крыма.

Опрос был проведен одной из крупнейших международных исследовательских компаний, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global с 16 по 22 февраля 2017. В нем приняли участие 5138 респондентов из Франции, Германии, Великобритании, Италии и США.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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