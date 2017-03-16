Более трети немцев и итальянцев считают Крым частью России

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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Более трети немцев (36%) и итальянцев (34%) считают Крым частью России, показали результаты опроса Sputnik.Мнения. Так же думают примерно четверть британцев (26%) и американцев (23%) и пятая часть (20%) опрошенных французов. Опрос проведен компанией TNS Global для информационного агентства и радио Sputnik.
В целом число респондентов, убежденных в принадлежности Крыма России, примерно равно числу придерживающихся противоположного мнения, и только во Франции больше тех, кто не считает полуостров российской территорией.
Чаще других Крым называют российским немцы, в основном молодежь. Во Франции, напротив, это мнение разделяют преимущественно люди старшего поколения - так высказалась почти треть респондентов старше 55 лет.
При этом 51% американцев и 48% французов, 44% британцев, 34% итальянцев и 23% немцев затруднились определить принадлежность Крыма.
Опрос был проведен одной из крупнейших международных исследовательских компаний, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global с 16 по 22 февраля 2017. В нем приняли участие 5138 респондентов из Франции, Германии, Великобритании, Италии и США.
Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.
Источник: Псковская Лента Новостей