Порошенко одобрил санкции против пяти российских банков

Происшествия
Политика
Фестивали
НОВОСТИ
Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
|
РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Украинский президент Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет ТАСС.
«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу (ПАО) "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал указанными юрлицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», - говорится в сообщении.
Согласно информации, СНБО приняло такое решение 15 марта с учетом предложений Нацбанка Украины.
Президент поручил правительству и Нацбанку обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а также неотложно принять меры по запрету размещения средств госпредприятий, учреждений, организаций и хозяйственных структур, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в этом решении СНБО.
Источник: Псковская Лента Новостей