Порошенко одобрил санкции против пяти российских банков

Украинский президент Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет ТАСС.

«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу (ПАО) "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал указанными юрлицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», - говорится в сообщении.

Согласно информации, СНБО приняло такое решение 15 марта с учетом предложений Нацбанка Украины.

Президент поручил правительству и Нацбанку обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а также неотложно принять меры по запрету размещения средств госпредприятий, учреждений, организаций и хозяйственных структур, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в этом решении СНБО.

Источник: Псковская Лента Новостей