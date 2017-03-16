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Трамп заверил Меркель в приверженности США НАТО

17.03.2017 21:25 ПЛН, Псков

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу.

«Я выразил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, равно как и тому, что наши союзники по НАТО должны вносить свой вклад», - заявил он в ходе совместно пресс-конференции с с А.Меркель в Белом доме, пишет «Интерфакс».

А.Меркель, в свою очередь, приветствовала это заявление.

Источник: Псковская Лента Новостей



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