Трамп заверил Меркель в приверженности США НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу.

«Я выразил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, равно как и тому, что наши союзники по НАТО должны вносить свой вклад», - заявил он в ходе совместно пресс-конференции с с А.Меркель в Белом доме, пишет «Интерфакс».

А.Меркель, в свою очередь, приветствовала это заявление.

Источник: Псковская Лента Новостей