Трамп заверил Меркель в приверженности США НАТО

Происшествия
Опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи» в Пскове2
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу.
«Я выразил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, равно как и тому, что наши союзники по НАТО должны вносить свой вклад», - заявил он в ходе совместно пресс-конференции с с А.Меркель в Белом доме, пишет «Интерфакс».
А.Меркель, в свою очередь, приветствовала это заявление.
Источник: Псковская Лента Новостей