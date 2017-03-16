Кремль объяснил отсутствие Медведева на заседании Совбеза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему премьер-министр Дмитрий Медведев не присутствовал на заседании Совета безопасности в пятницу, 17 марта.

«Это связано с его графиком работы. Он не каждый раз принимает участие. Я не могу сказать ничего про здоровье, просто не располагаю информацией», — сказал Песков, пишет РБК.

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, в совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и другие. Медведев среди участников не указан. Во время заседания обсуждались санкции Украины против «дочек» российских банков с госучастием.

В пятницу, 17 марта, портал Znak.com сообщил, что Медведев отдыхал на горнолыжном курорте «Архыз». В качестве доказательства издание опубликовало фотографию, появившуюся в Instagram кофейни CofeeBarberry, расположенной на курорте.

Кофейня опубликовала снимок, на котором премьер запечатлен на фоне кофейни, 16 марта.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на администрацию курорта позднее сообщило, что фотография Медведева в кофейне была сделана 10 марта, до его болезни.

Во вторник, 14 марта, Владимир Путин на заседании кабмина объявил, что Медведева «не уберегли». Президент пояснил, что председатель правительства заболел гриппом. Это произошло, когда «эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль», добавил Путин. На следующий день после пропущенного по болезни совещания Медведев встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Источник: Псковская Лента Новостей