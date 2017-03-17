Российские саперы в первый день работы в Пальмире разминировали 120 взрывчатых устройств

Российские саперы приступили к разминированию исторической части и жилых кварталов сирийской Пальмиры, сообщил журналистам командир отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ полковник Валерий Овдиенко.

«Личный состав отряда приступил к разминированию исторической части и мест проживания людей в Пальмире. Работы организованы на подступах к городу и в исторической части, а также внутри него. В течение первых пяти-шести часов работы личным составом обезврежены более 120 взрывоопасных предметов. Личный состав на выполнение задачи настроен серьезно, уверен, что с задачей справится достойно и в сроки, определенные министром обороны РФ», – приводит РИА слова Валерия Овдиенко.

По его словам, в городе уже обнаружены два склада боеприпасов. «Группами подрыва организованы вывоз и уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов», — отметил Овдиенко.

Полковник подчеркнул, что работы организованы с учетом особенностей исторического города. По его словам, «максимальные усилия прилагаются саперами, чтобы сохранить инфраструктуру, в том числе историческую часть», все то, что можно вывезти и уничтожить за пределами города, вывозится.

Всего саперам предстоит проверить около 900 гектаров территории. Завершить работы предполагается в течение 1-1,5 месяца. «Очень сильно заминировано в городе. Также заминированы объекты, которые представляют историческую ценность», — добавил Овдиенко.

Например, в первый же день в жилом доме в Пальмире был обнаружен и обезврежен крупный фугас — начиненная взрывчаткой пластиковая бочка. «Он имел два способа инициирования: электрический и огневой. Масса — около 100 килограммов», — сообщил сапер Дмитрий Устинов.

Источник: Псковская Лента Новостей