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Ремонт российского авианосца могут перенести на 2018 год

18.03.2017 10:05 ПЛН, Псков

Окончательное решение о сроках и месте проведения ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» пока не принято. «На следующей неделе состоится совещание с участием военных и представителей промышленности, на котором многое может определиться», - сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в Минобороне. «С учетом нехватки средств, если его поставить в ремонт в этом году, он может затянуться надолго», - считает собеседник агентства. – «В то же время сейчас корабль «живой», он может нести боевую службу, что было доказано в ходе его недавнего похода в Средиземное море». В этой связи одним из рассматриваемых вариантов является отправка авианосца в ремонт не в 2017, а в 2018 году.

Этот вариант также целесообразен потому, что он может позволить за год подготовить к полетам с авианосца летчиков 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Морской авиации Северного флота, на вооружении которого состоят истребители МиГ-29КР/КУБР, добавил источник.

Ранее СМИ сообщали, что общая стоимость ремонтных работ может составить порядка 65 миллиардов рублей. Планируется глубокое переоснащение корабля, в том числе главной силовой установки, аэрофиниширов, ракетных пусковых установок «Гранит» и боевой информационной системы.

Напомним, что корабельная ударная авианосная группа (КУАГ) Северного флота вышла из Североморска 15 октября 2016 года в Средиземное море и вернулась обратно 9 февраля с.г. 15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации «Адмирала Кузнецова» - палубные истребители были задействованы в нанесении ударов по целям террористов на территории Сирии.

Минобороны РФ информировало, что палубная авиация «Адмирала Кузнецова» в Сирии уничтожила более одной тысячи объектов террористов, выполнила 420 боевых вылетов, из них 117 - ночью.

Источник: Псковская Лента Новостей



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