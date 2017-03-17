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Западный военный округ получит более 30 систем реактивного залпового огня

18.03.2017 12:56 ПЛН, Псков

Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) получат более 30 реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Торнадо-Г», сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Более 30 единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Торнадо-Г» поступят на вооружение артиллерийских подразделений вновь сформированных дивизий Западного военного округа», — говорится в сообщении. В пресс-службе отмечается, что до конца года в войска округа поступит более 1000 единиц вооружения и военной техники.

«Смерч» — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров. Данные РСЗО предназначены для поражения живой силы, бронированной и небронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы «Смерча» в настоящее время составляет 120 километров.

РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой силе, бронетехнике, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам противника.

Источник: Псковская Лента Новостей



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