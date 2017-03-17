Сегодня: Суббота, 18 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Сергей Стиллавин меняет профессию День национальной гвардии Форум предпринимателей Vesta в марте от 515 900 рублей Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование «Stratcom смеется: в поисках аналитической основы». Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем российская юмористическая передача КВН названа «инструментом политической...14



Российские подводники нанесли удар «Калибрами» по базам боевиков в Сирии

18.03.2017 18:58 ПЛН, Псков

Ракетный комплекс «Калибр», установленный на российской подлодке, наносил удары по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации) в Сирии. Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки Военно-морского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов. Подобные высокоточные вооружения снизят значимость ядерного оружия, указывали ранее в Минобороны.

«У нас есть факт применения этого современного высокоточного оружия ракетного комплекса «Калибр» нашей подводной лодкой из состава Черноморской бригады по объектам запрещенной в Российской Федерации террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации) в ходе проведения операции российских вооруженных сил в Сирии», - заявил Кочемазов в эфире «Эхо Москвы».

Представитель ВМФ не уточнил, производились ли удары из подводного положения, а также по каким именно объектам.

По его словам, строительство подводных лодок и их модернизация не стоит на месте, в том числе модернизируется и совершенствование вооружение для подлодок. «Все наши подводные лодки 636 проекта, которые вошли в состав Новороссийской бригады, оснащены новыми ракетными комплексами «Калибр». Этим же ракетным комплексом будут подлежать модернизации и подлодки 971 проекта, находящиеся на стапелях предприятия «Севмаш», - отметил адмирал.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться за счет развития высокоточных средств поражения. Тогда, помимо морских ракет «Калибр», он называл комплексы «Искандер» и ракеты для самолетов стратегической авиации.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 11 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31