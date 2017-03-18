Десантный корабль ВМС США Carter Hall вошел в Черное море

«Десантный корабль-док Carter Hall (LSD-50) с морскими пехотинцами на борту прибыл в Черное море 17 марта, чтобы принять участие в совместных с Румынией двусторонних учениях» - говорится в заявлении, пресс-служба 6-го флота ВМС США. Отмечается, что основная фаза учений будет проведена в районе прибрежного румынского города Констанца.

По данным румынского радио Sociedad Rumana de Radiodifusión, в учениях примут участие 1,2 тысячи румынских и американских военнослужащих. Будет отработана защита побережья Румынии, а также прибрежных городов страны. В маневрах будут задействованы и корабли румынского флота, а также самолеты ВВС страны. Тренировки на борту Carter Hall начнутся уже 18 марта.

Carter Hall (LSD-50) был спущен на воду в 1993 году, его экипаж составляет около 400 человек. Он может взять на борт до 500 морских пехотинцев, которых доставляют на берег малые десантные корабли и вертолеты.

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 суток.

Источник: Псковская Лента Новостей