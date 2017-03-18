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Умер знаменитый советский хоккеист Сергей Гимаев

18.03.2017 20:29 ПЛН, Псков

Известный хоккеист, многократный чемпион СССР, заслуженный тренер России Сергей Гимаев скоропостижно скончался во время показательного матча ветеранов «Легенды хоккея» – сборная Тульской области в Туле. По сообщениям отечественных СМИ, Гимаев в ходе матча ушел в раздевалку, где его тело затем обнаружили друзья. Спортсмену шел 63-й год.
 
Наибольшую известность Сергею Гимаеву принесли выступления за московский хоккейный клуб ЦСКА (1976–1985) и ленинградский СКА (1985–1986). После окончания карьеры игрока занялся тренерской деятельностью, став заслуженным тренером России. В последние годы был ведущим экспертом и хоккейным комментатором телеканалов ВГТРК – «Россия-1», «Россия-2», «Спорт-1» и «Матч ТВ».
 
Сергей Гимаев в Пскове. Мастер-класс для юных спортсменов. Март 2013 года
 
Отметим, что в составе команды легенд советского хоккея Сергей Гимаев приезжал в Псков, где выходил на площадку Ледового дворца и давал мастер-класс для юных хоккеистов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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