Глава Крыма призвал сделать Путина пожизненным президентом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступал не за смену конституционного строя в России, а говорил лишь о полномочиях президента РФ Владимира Путина.

«Разговор шел не о форме, не о том, что надо сменять конституционный строй, а о полномочиях», - сказал глава правительства республики в эфире канала «Россия 24» в субботу, комментируя резонанс, который вызвали его слова о монархии.

«Я проводил определенные аналогии - к примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то Советский Союз бы не распался. Если бы в царской России на тот момент был человек такого характера - умный, решительный, то могли бы произойти позитивные вещи», - заявил Аксенов.

По его мнению, у президента России должны быть реальные рычаги, и «иногда только от его воли и от правильности решений будет зависеть будущее страны», когда против РФ ополчились определенные силы.

«Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом», - подчеркнул глава Крыма.

Как отмечает «Интерфакс», ранее на этой неделе Россия Аксенов заявил, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия.

«Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. (. . . ) У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности (. . .). Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - сказал Аксенов 14 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей