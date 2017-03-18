В США будут судить мужчину, который довел журналиста-русофоба до припадка

Федеральные власти предъявили мужчине из штата Мэриленд обвинение в покушение на убийство за то, что тот послал анимированную картинку журналисту журнала Newsweek Курту Айхенвальду, чем предположительно вызвал у него эпилептический припадок, сообщило министерство юстиции США в пресс-релизе.

Джон Рейн Ривелло, которому 29 лет, был арестован по запросу из Техаса в Мэриленде. «Согласно обвинительному заключению, 15 декабря 2016 года жертва, которая, как известно, страдает эпилепсией, получила сообщение в Twitter от Ривелло. В твите содержалась анимация стробоскопического света (постоянно вспыхивающего и гаснущего) в сопровождении заявления: «Ты заслуживаешь припадка за свою запись». Увидев вспыхивающую картинку, жертва немедленно испытала припадок», — говорится в сообщении.

Ривелло также писал другим пользователям в личных сообщениях, что надеется вызвать у Айхенвальда припадок. Кроме того, на принадлежащем Ривелло аккаунте нашли фальшивый некролог на Айхенвальда, подписанный датой 16 декабря. Арестованный искал на сайтах в интернете, как вызвать припадок у человека, страдающего эпилепсией, говорится в обвинительном заключении.

В деле участвуют ФБР и полицейское управление Далласа. Ривелло предъявлено обвинение в приставаниях в интернете.

Айхенвальд — автор книг и журналист Newsweek. Российскому читателю он известен преимущественно тем, что обвинил Дональда Трампа во время президентской кампании в том, что тот пляшет под дудку Москвы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Айхенвальда абсурдными. Раскритиковали журналиста и ряд изданий на Западе, по мнению которых, он никак не обосновал свои выводы и позволил себе некорректные высказывания в адрес коллег.

Источник: Псковская Лента Новостей