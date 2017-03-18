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Навального закидали яйцами на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске

19.03.2017 10:25 ПЛН, Псков

В Новосибирске неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционера Алексея Навального, который пришел на митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Губернатор области разрешил повысить тарифы на 15-20%.

По сообщениям российских СМИ, инцидент c участием Навального произошел перед самым началом акции. Нарушителя порядка задержала полиция.

Накануне оппозиционер открывал избирательный штаб в соседней Кемеровской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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