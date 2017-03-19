Стая бездомных собак напала на ребенка в Красноярске

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Следователи организовали доследственную проверку после нападения бездомных собак на девятилетнюю девочку в Красноярске, сообщается на сайте СК России.
По предварительным данным, в субботу во дворе жилого дома по улице Гладкова несколько бездомных собак повалили девочку на землю и покусали ее. На помощь ребенку пришел отец и прохожие, которые отогнали животных и вызвали "скорую помощь".
По данным РИА Новости, сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают организацию, ответственную за отлов бездомных собак в Свердловском районе краевого центра.
Источник: Псковская Лента Новостей