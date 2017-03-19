Стая бездомных собак напала на ребенка в Красноярске

Следователи организовали доследственную проверку после нападения бездомных собак на девятилетнюю девочку в Красноярске, сообщается на сайте СК России.

По предварительным данным, в субботу во дворе жилого дома по улице Гладкова несколько бездомных собак повалили девочку на землю и покусали ее. На помощь ребенку пришел отец и прохожие, которые отогнали животных и вызвали "скорую помощь".

По данным РИА Новости, сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают организацию, ответственную за отлов бездомных собак в Свердловском районе краевого центра.

Источник: Псковская Лента Новостей