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Трамп назвал Путина «крепким орешком»

19.03.2017 11:50 ПЛН, Псков

Президент США Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина "крепким орешком". Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox.

Телеедущий назвал Трампу имена ряда видных американских политических деятелей и предпринимателей, а также российского лидера, попросив дать каждому из них короткую характеристику. Про Путина глава администрации США сказал: "Не знаю его. Но он, безусловно, крепкий орешек. Не знаю, каков он для России, но когда-то, полагаю, мы это поймем".

Источник: Псковская Лента Новостей



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