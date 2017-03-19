Турция обвинила Германию в поддержке госпереворота

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отказ спецслужб Германии признать причастность Фетхуллаха Гюлена к попытке военного переворота в Турции говорит об их поддержке его организации, передает Reuters.
Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калль заявил, что нет никаких доказательств в причастности Гюлена и его сторонников к военному перевороту.
«Турция пытается на всех уровнях убедить нас в этом. Но это до сих пор не удалось», — заявил Калль.
По словам Калына, эти комментарии говорят о поддержке ФРГ госпереворота.
«Это попытка аннулировать всю информацию, которую мы им предоставили. Почему они защищают их? Потому что это полезные инструменты для Германии, которые они могут использовать против Турции», — заявил пресс-секретарь Эрдогана.
Как отмечает «Газета.Ру», очередной виток напряженности в отношениях Германии и Турции возник, когда в ФРГ были отменены два мероприятия с участием турецких министров.
Источник: Псковская Лента Новостей