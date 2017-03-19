В Африке пятиметровый крокодил съел 19-летнего футболиста

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Игрок футбольного клуба из Мозамбика «Атлетико Минейро де Тете» Эстеван Альберту Жину стал жертвой гигантского крокодила.
Спортсмен был схвачен рептилией во время тренировочной пробежки около водоема.
По сообщению LifeNews, крокодил обхватил Жину зубами поперек туловища и утощил в воду. Одноклубники не решились прийти на помощь своему товарищу.
Источник: Псковская Лента Новостей