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В Африке пятиметровый крокодил съел 19-летнего футболиста

19.03.2017 14:24 ПЛН, Псков

Игрок футбольного клуба из Мозамбика «Атлетико Минейро де Тете» Эстеван Альберту Жину стал жертвой гигантского крокодила.

Спортсмен был схвачен рептилией во время тренировочной пробежки около водоема.

По сообщению LifeNews, крокодил обхватил Жину зубами поперек туловища и утощил в воду. Одноклубники не решились прийти на помощь своему товарищу.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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