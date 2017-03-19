Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных в Белоруссии к 1 мая

К 1 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных в стране. И, в частности, заменить ими коммунальную технику, эксплуатация которой, по словам главы государства, обходится слишком дорого, сообщает «Газета.Ру».

«Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это главное», — заявил белорусский президент на совещании об актуальных вопросах развития страны.

Как отмечает издание, совещание было собрано в срочном порядке — на фоне охватившей все регионы страны волны протестов против «налога на тунеядцев».

Официально в стране очень низкий уровень безработицы — 0,9% от экономически активного населения на начало февраля. В реальности люди, оказавшись без работы, просто не регистрируются в качестве безработных. Дело в том, что в Белоруссии пособие по безработице составляет всего около $10 в месяц, выплачивается лишь определенный срок, а зарегистрированный в качестве безработного обязан регулярно выходить на неоплачиваемые общественные работы — обычно просто мести улицы. Фактический же уровень безработицы за 2016 год составил 5,8% от экономически активного населения. Примечательно, что это тоже государственная официальная статистика — данные статистического ведомства «Белстат» по итогам обследования домашних хозяйств.

Источник: Псковская Лента Новостей