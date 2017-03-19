Песков: Путин не сожалеет о воссоединении с Крымом и сделал бы это снова

Президент России Владимир Путин держал и продолжает держать ситуацию вокруг Крыма под личным контролем и не стал бы изменять свои решения, если бы у него была такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он, собственно, держал и держит "крымскую историю" под своим личным контролем… я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял", — сказал Песков в интервью телеканалу РБК.

При этом он признался, что, вероятно, можно было эффективнее провести интеграционные процессы, с большей отдачей потратить бюджетные деньги, направленные на улучшение качества жизни в Крыму и так далее, и в этом президент отдает себе отчет.

Как отмечает РИА Новости, в субботу Крым отметил третью годовщину воссоединения с Россией. В 2014 году он вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда проголосовали более 95% жителей полуострова.

Источник: Псковская Лента Новостей