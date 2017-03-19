Сегодня: Воскресенье, 19 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Vesta в марте от 515 900 рублей Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» День национальной гвардии Псков-ЭКСПО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин меняет профессию Лучшая интерьерная печать в Пскове
В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование «Stratcom смеется: в поисках аналитической основы». Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем российская юмористическая передача КВН названа «инструментом политической...14



Песков: Путин не сожалеет о воссоединении с Крымом и сделал бы это снова

19.03.2017 15:27 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин держал и продолжает держать ситуацию вокруг Крыма под личным контролем и не стал бы изменять свои решения, если бы у него была такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он, собственно, держал и держит "крымскую историю" под своим личным контролем… я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял", — сказал Песков в интервью телеканалу РБК.

При этом он признался, что, вероятно, можно было эффективнее провести интеграционные процессы, с большей отдачей потратить бюджетные деньги, направленные на улучшение качества жизни в Крыму и так далее, и в этом президент отдает себе отчет.

Как отмечает РИА Новости, в субботу Крым отметил третью годовщину воссоединения с Россией. В 2014 году он вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда проголосовали более 95% жителей полуострова.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31