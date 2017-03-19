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Эстонский суд отказал серийному убийце из России в переводе в тюрьму на родину

19.03.2017 18:47 ПЛН, Псков

Юрий Устименко был приговорен к пожизненному сроку в 2004 году – на его счету как минимум шесть жертв. 35-летний россиянин, отбывающий наказание в эстонской тюрьме, пытался оспорить решение министра юстиции страны Урмаса Рейнсалу – ранее тот отказал Устименко в переводе. Глава Минюста посчитал, что в России преступник может получить возможность выйти на свободу. Тартуский административный суд признал приказ чиновника законным, передает «Эхо Москвы». Впрочем, у россиянина еще остается надежда на положительный для себя исход – до 17 апреля он может подать апелляцию.
 
Серию ограблений и убийств Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев совершили в 2002 году. Они убили семь и ранили шесть человек в Эстонии и Латвии, причем большее число жертв было именно на счету Устименко. Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским, а Устименко сбежал в Польшу, но вскоре был пойман и выдан эстонскому правосудию.
 
Согласно местным законам, Устименко сможет попросить об условно-досрочном освобождении только через 30 лет после ареста, то есть в 2032 году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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