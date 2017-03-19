Сегодня: Воскресенье, 19 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Сергей Стиллавин меняет профессию Vesta в марте от 515 900 рублей День национальной гвардии Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование «Stratcom смеется: в поисках аналитической основы». Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем российская юмористическая передача КВН названа «инструментом политической...14



Афганский солдат расстрелял троих американских военных на базе НАТО

19.03.2017 19:09 ПЛН, Псков

Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО в Афганистане. Об этом сообщают иностранные и российские СМИ со ссылкой на представителей штаба операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
 
Ранения получили три человека.
 
«Трое американских солдат были ранены в результате того, что афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
 
Более подробной информации об инциденте в штабе не приводят.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31