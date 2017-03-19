Новый вирус атаковал банкоматы в России

В России появился новый вирус, который позволяет злоумышленникам извлекать наличные в обход банковских счетов, сообщает «Интерфакс».

Новый способ атаки был описан в специальном письме ЦБ, разосланном участникам рынка. По словам собеседников «Коммерсанта», вирус находится в оперативной памяти банкомата, не обладая формой файла. Из-за этого его не могут засечь антивирусные программы. При введении специального кода вирус выдает деньги из кассеты, в которой находятся самые крупные купюры (обычно номиналом в одну или пять тысяч рублей, всего до 40 штук).

Такие программы появились за рубежом и пока не атаковали банкоматы в России. Под угрозой находится большинство устройств в стране, так как они работают с операционной системой Windows.

Вирус не затрагивает базы данных со счетами клиентов, поэтому, как считают эксперты, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты.

Источник: Псковская Лента Новостей