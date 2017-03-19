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Биатлонисток в Норвегии «подрезала» белка. ВИДЕО

20.03.2017 10:49 ПЛН, Псков

В норвежском Хольменколлене белка решила пересечь лыжную трассу во время женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону, сообщает портал «Русская весна».

Из-за грызуна чуть не упала одна из спортсменок.

Животные периодически создают препятствия участникам спортивных соревнований на свежем воздухе.

Так, в прошлом году в Дублине в триатлониста врезался перебегавший дорогу олень. А участники Олимпиады в Рио-де-Жанейро жаловались организаторам на то, что на поле для гольфа периодически прорываются капибары.

Источник: Псковская Лента Новостей



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