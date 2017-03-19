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Порошенко признал полную потерю контроля над Донбассом

20.03.2017 14:07 ПЛН, Псков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев потерял влияние на Донбасс из-за блокады региона националистами. Об этом в понедельник, 20 марта, он сказал в ходе выступления на Совете регионального развития в Киеве, видео выступления доступно на YouTube, сообщает «Лента.ру».

По словам Порошенко, организаторы блокады обманывали общество. «Какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе из РФ, сотни километров? На деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики - прим. «Ленты.ру») в РФ. В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию», - пожаловался украинский лидер.

Он добавил, что одним из последствий блокады стал удар по украинской энергетике, металлургии, бюджету. «Все четче кристаллизуются угроза анархии и атаманщина», - сказал президент.

15 марта Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны прекратить транспортное сообщение с ДНР и ЛНР до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Глава государства добавил, что исключением станут гуманитарные грузы.

1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий - выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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