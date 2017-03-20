Стивен Хокинг планирует отправиться в космос

Британский физик Стивен Хокинг планирует отправиться в космос на корабле компании Virgin Galactic, входящей в состав международного конгломерата Virgin Group. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association, об этом ученый заявил в интервью программе Good Morning Britain на телеканале ITV.

Во время обсуждения темы, что представляет собой счастье, Хокинг сообщил: «Трое моих детей принесли мне большую радость. И я могу вам сказать, что сделает меня счастливым - путешествие в космос. Я полагал, что никто меня туда не возьмет, но (владелец Virgin Group) Ричард Брэнсон предложил мне место в (корабле) Virgin Galactic, и я немедленно ответил "да"».

В этом интервью Хокинг, который ранее называл Дональда Трампа «демагогом», также затронул тему итогов выборов президента США и не исключил, что больше не является желанным гостем за океаном.

«Реакция (негативного толка) на избрание Дональда Трампа, возможно, была преувеличенной, но она является результатом определенного сдвига в сторону ультраправой, более авторитарной стратегии. Повседневная жизнь в США продолжает оставаться во многом такой же, как и раньше. У меня там много друзей и коллег, и это до сих пор - то место, которое я люблю и которым во многом восхищаюсь. Мне бы хотелось снова туда приехать и пообщаться с другими учеными, но я опасаюсь, что мне там могут не быть рады», - признался Хокинг.

Он также заявил, что по-прежнему остается избирателем Лейбористской партии Великобритании, хотя, как считает ученый, при нынешнем лидере Джереми Корбине эта политическая сила не имеет реальных шансов выиграть парламентские выборы и прийти к власти. И все потому, что Корбин позволил средствам массовой информации изображать себя ультралевым экстремистом, каким, по мнению Хокинга, он на самом деле не является.

Еще одной темой обсуждения в интервью с британским физиком стал Brexit, противником которого всегда выступал Хокинг. Вот и сейчас он заявил, что выход из ЕС «угрожает статусу Великобритании как мирового лидера в науке и инновациях». Ученый заметил, что если уж реализация на практике итогов общебританского референдума 2016 года является неизбежной, то стране не следует идти на поводу у правого крыла Консервативной партии, стремящегося к «жесткому Brexit», а сохранить как можно более тесные связи с Европой и остальным миром, и в особенности - с Китаем.

В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз - хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу. В 1985 году после воспаления легких физик перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. С 1997 года его инвалидная коляска оснащена компьютером, которым он управляет с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки, - единственной, сохранившей подвижность.

Тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. 8 января Стивену Хокингу исполнилось 75 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей