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Михельсон вновь стал богатейшим россиянином по версии Forbes

20.03.2017 16:03 ПЛН, Псков

Совладелец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон второй год подряд стал богатейшим россиянином в рейтинге миллиардеров журнала Forbes. Его состояние издание оценило в 18,4 миллиарда долларов. Всего в список вошли 96 россиян - на 12 больше, чем годом ранее, сообщает телеканал «Дождь».

За год состояние Михельсона увеличилось на четыре миллиарда долларов. Ему принадлежат 25% акций крупнейшей частной российской газовой компании «Новатэк» и 34% в химическом холдинге «Сибур». В мировом рейтинге Михельсон занял 60-е место. Второе место среди россиян стал председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов. За год его состояние увеличилось на 6,6 миллиарда долларов и составило17,5 млрд. В глобальном рейтинге он занял 51-е место.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин занял третье место среди самых богатых россиян. Его состояние журнал оценил в 16,1 миллиарда долларов, что на 6,8 млрд больше, чем в прошлом году. В глобальном рейтинге он занял 57-е место. Основатель USM Holdings Алишер Усманов не вошел в тройку богатейших россиян, его состояние журнал оценил в 15,2 миллиарда долларов.

Глобальный рейтинг Forbes третий год подряд возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Источник: Псковская Лента Новостей



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